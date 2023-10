Bruno e Marrone anunciam redução da agenda

Não é segredo que a dupla Bruno e Marrone é hoje uma das duplas sertanejas mais icônicas e bem-sucedidas da música sertaneja. A dupla tem em seu currículo milhões de discos vendidos e grandes sucessos, além é claro de uma legião de fãs.

Mas com uma jornada tão marcante, com o passar dos anos a dupla acabou ganhando outro destaque, o das polêmicas. Após episódios de desentendimentos públicos e até humilhações durante lives, a relação da dupla passou a ser questionada.

Em meio a todas as polêmicas, a dupla decidiu reduzir a agenda de shows realizados mensalmente. Chegando a fazer cerca de 20 shows por mês atualmente, a dupla quer dar uma freada no ano que vem para poder aproveitar suas famílias. A revelação foi feita durante uma entrevista ao Hora da Venenosa, quadro do programa “Balanço Geral”, da Record TV: “A gente está planejando essa diminuição de shows, vamos fazer menos um pouco, a partir do ano que vem”, começou Bruno.

Continue Lendo...

“A gente veio da pandemia, com muitas turbulências, e a gente precisava cumprir agendas que já estavam marcadas, mas ano que vem já podemos fazer isso. Tem dias que não podemos beber, não podemos fumar, temos que dormir mais“, completou.