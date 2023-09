Caio Castro viverá astro de rodeio em novo filme

Para os fãs do universo sertanejo em breve uma nova produção chegará aos cinemas. O longa “Cavaleiro das Américas“, estrelado pelo ator Caio Castro retrata a história de Filipe Masetti Leite, que entre 2012 e 2014, percorreu impressionantes 16 mil quilômetros a cavalo, cruzando 12 países do continente americano. E foi justamente em Barretos, em 2014, que Filipe concluiu essa aventura épica.

Barretos foi palco de uma das cenas mais importantes dessa produção, a cena foi rodada este ano em meio a um público de 40 mil pessoas. A emoção tomou conta do local quando Caio Castro, vestido com as mesmas roupas que Filipe usou e montando cavalos semelhantes aos que o verdadeiro “Cavaleiro das Américas” utilizou, entrou na arena.

Continue Lendo...

Filipe, visivelmente emocionado, compartilhou suas sensações: “Vendo Caio com dois cavalos igual aos meus ali, com a mesma roupa que eu usei quando eu entrei aqui, na mesma arena… Eu sempre falo que eu sou uma pessoa de muita sorte”.