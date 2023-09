Castelo de José Rico encalha em 2ª tentativa de venda

O icônico castelo do cantor José Rico, com mais de 100 quartos, segue sendo motivo de notícias, desde a morte do cantor em 2015, o imóvel segue sem compradores, após ter encalhado em um leilão não recebendo uma proposta sequer.

O cantor sonhava em transformá-lo em um refúgio para sua família e até em construir um estúdio musical ali. No entanto, após sua morte, o imóvel, que estava em construção há 24 anos, tornou-se um símbolo de controvérsias e disputas.

A venda da propriedade foi determinada pela Justiça para pagar uma dívida trabalhista de R$ 6,7 milhões movida por um músico que trabalhou com a dupla Milionário e José Rico. O ex-funcionário alega várias irregularidades em seu contrato de trabalho, incluindo falta de registro em carteira.