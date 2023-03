Cléber Machado é demitido após 35 anos

Cléber Machado, um dos grandes narradores do Grupo Globo, não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora. Cléber, deixa a emissora após 35 anos de atuação, além de Cléber, nomes como Jota Júnior, Sandro Ricci e Fernanda Colombo, também deixam o canal.

Em nota, o canal afirmou que o contrato foi rescindido, mas o vínculo continua para projetos futuros.

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo”, anunciou.

O texto ainda lembra momentos marcantes da carreira de Machado no canal:

“Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTV e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval”.