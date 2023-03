Daniel se despede dos palcos

Considerado um dos grandes nomes do sertanejo, o cantor Daniel resolveu se despedir dos palcos e deu adeus a um projeto de muito sucesso. Com um grande show foi feito no último sábado (04), na cidade de Curitiba.

O cantor deu adeus a turnê “Por Toda Minha Vida“, o encerramento é um marco na vida do cantor que já soma cerca de 40 anos de carreira. Daniel aproveitou a ocasião para ressaltar para os fãs, que este é o fim de um projeto e não de sua carreira, como possa parecer.

Em entrevista, o cantor sertanejo ressaltou que, já no mês de maio, irá iniciar um novo projeto nos palcos, o “Daniel Interpreta João Paulo Daniel”, que foi gravado nos últimos meses em homenagem ao ex-parceiro de dupla, que morreu em um trágico acidente de carro.

“Feliz demais de poder encerrar um novo ciclo, para começar esse início das comemorações dos 40 anos de história. Eu gravei recentemente, agora no final do ano, um projeto que se chama ‘Daniel Interpreta João Paulo Daniel’ e é esse show que vai estar na estrada a partir do começo de maio. Então aqui em Curitiba a gente tá meio que encerrando essa história desse show ‘Por toda a Minha Vida’, e da próxima vez que a gente voltar, que eu espero que seja logo, a gente vai tá trazendo aí esse novo projeto”, celebrou o sertanejo.