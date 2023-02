Durante o Grammy 2023 os cantores brasileiros Erasmo Carlos e Gal Costa tiveram suas fotos destacadas em uma linda homenagem do Grammy aos artistas que faleceram nos últimos meses.

A foto de Erasmo apareceu ao som de uma gravação de David Crosby, que morreu em janeiro passado, enquanto a foto de Gal Costa surgiu no telão enquanto Sheryl Crow se apresentava com Bonnie Raitt e Mick Fleetwood numa homenagem a Christine Mcvie (ex-integrante do Fleetwood Mac).