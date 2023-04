Ex-mulher de Luciano Camargo faz grave acusação contra o cantor

Luciano Camargo que fazia dupla com o irmão Zezé Di Camargo, acabou se envolvendo em mais uma polêmica. Desta vez o cantor foi acusado pela ex, Cleo Loyola, de não manter contato com a própria neta.

De acordo com a avó da menina, o músico não mantem contato algum com a criança a cerca de 10 anos, a menina é filha de Wesley Camargo, com Luciano não conversa desde 2017.

“Ela só não tem avô. O cantor famoso, né, que ignora a própria neta, mas nada como o tempo….”, disparou Cleo, em comentário na festa de aniversário da criança.