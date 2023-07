Festa do Peão de Barretos 2023 marca recorde na venda de ingressos

A famosa Festa do Peão de Barretos está chegando, e mesmo antes de começar a festa já é sucesso garantido. Com uma programação de peso, os ingressos já estão à venda a todo vapor e com direito a uma quebra de recorde impressionante.

Esse sucesso se deve a uma estratégia inusitada, o Rodeio de Barretos iniciou a venda de ingressos antes mesmo de anunciar sua programação musical e de rodeio. A ação obviamente resultou em vendas recordes. Em uma semana, alguns setores VIP’s chegaram ao 10º lote de ingressos.

Hussein Gemha Júnior, presidente de Os Independentes, a associação que organiza o evento há 68 anos, expressou surpresa com a resposta positiva do público para o evento deste ano.

“A marca Barretos é muito forte. O público da Festa do Peão de Barretos entende que a experiência vai muito além de um show ou de uma competição, por isso confia e quer viver esse momento. Ainda assim, a venda antecipada sem anúncio nos surpreendeu muito pelo volume”, explicou.