Filha afetiva de Pelé luta por parte da herança

Gemima é filha da psicóloga e cantora gospel Assíria Lemos, com quem Pelé teve um relacionamento em 1994, o jogador se tornou pai afetivo de Gemima que na época tinha sói 3 anos de idade. Segundo informações a menina solicitou à 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos (SP) o reconhecimento como herdeira do Rei do Futebol.

Vale lembrar que o nome de Gemima, hoje com 31 anos, não consta no testamento. Os beneficiários são a viúva, Márcia Aoki, os 6 filhos vivos (Kelly, Jennifer, Edinho, Flávia, Joshua e Celeste) e 2 netos (Octavio e Gabriel, filhos de Sandra Regina, a filha de Pelé reconhecida judicialmente, falecida em 2006).