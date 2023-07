Gravação de DVD de Gusttavo Lima quase acaba em tragédia

A gravação do novo DVD de Gusttavo Lima acabou sendo marcada por momentos de tensão e por pouco não termina em tragédia. O no projeto marca os 15 anos de carreira de Gusttavo.,

Durante a gravação, que aconteceu dentro de sua mansão em Goiânia, uma fã do cantor acabou se descuidando e caiu na piscina de sua residência. Em um vídeo é possível notar o desespero da equipe do marido de Andressa Suita, já que a jovem aparentemente não sabia nadar.

“Nossa senhora, ela não sabe nadar. Agora lascou foi tudo! coitada”, diz um homem em determinada parte do vídeo, enquanto Gusttavo Lima, que estava em cima do palco, ficou observando a cena. O responsável por salvar a fã foi Anselmo Troncoso, diretor de produção do DVD, que pulou na água e a resgatou. Apesar do susto, não há informações sobre o estado de saúde da jovem.