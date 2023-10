Gustavo Mioto abre o jogo sobre término com Ana Castela

Na última semana o cantor Gustavo Mioto foi a atração do podcast Vênus, entre outros assuntos o cantor falou sobre o término do relacionamento com Ana Castela e como a notícia foi um baque para os fãs, mas também para ele e a cantora. O cantor ainda falou sobre por que ser mais reservado em relação a sua vida pessoal nas redes sociais.

“Às vezes a gente tem que encerrar ciclos que não queria encerrar. Infelizmente, nessa vida doida que a gente leva, há pessoas que lutam contra a felicidade alheia. Onde tem luz, aparece trevas “, emendou.

Mesmo discreto o cantor deu a entender durante a entrevista que os dois estavam em fases distintas. “Realmente foram timings muito diferentes “, expôs.