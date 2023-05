Gustavo Mioto é chamado de Gusttavo Lima e se revolta

O cantor Gustavo Mioto se revoltou com a plateia no último final de semana, o cantor deu uma resposta afiada para duas pessoas que debochavam do cantor no palco. “Tem duas pessoas querendo muito a minha atenção. Eu achei tão inédito me chamarem de Gusttavo Lima. Nunca tinha ouvido. Vocês arregaçaram”, disparou.

Revoltado com as comparações, Gustavo Mioto continuou ironizando os presentes no show: “Parabéns, eu achei inovador. Foi a primeira vez [que me chamaram de embaixador]. Parabéns. Que gracinha. Os dois ficaram vermelhos agora. Estão passando vergonha. Pra galera que quiser, criador de conteúdo tão ali os dois”, detonou.

“Na sexta-feira se vocês quiserem, eu pago o ingresso de vocês dois [para o show do Gusttavo Lima]. Sou Gustavo Mioto. Muito prazer”, concluiu o cantor sertanejo.

Não demorou para que a atitude do artista viralizasse na internet, onde muita gente criticou seu posicionamento, mas muitos fãs também saíram em defesa do sertanejo, que sempre é comparado com Gusttavo Lima.