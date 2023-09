Gustavo Mioto fala sobre falta de sertanejo no The Town

Marcando presença no The Town durante este final de semana o cantor Gustavo Mioto falou sobre a expectativa para o show do Bruno Mars e a falta de sertanejos no festival.

"Acho que tem espaço pra tudo. A gente vê todos os estilos aqui. No Rock in Rio do ano passado, a gente viu até o pagode tocando também, assim como no Villa Mix a gente viu a própria Demi Lovato, Maluma, Shawn Mendes. Cabe tudo."

"A gente ficar criando rixa entre gêneros só faz perder a música brasileira. Então acho que a gente tem que fazer as misturas mesmo."

"Teria que me preparar muito, porque a galera apresenta muito um espetáculo ali em cima. E a gente, com a linha de produção que a gente faz hoje dificilmente a gente consegue ensaiar um show só, pra uma data só. "