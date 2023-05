Gusttavo Lima dá ataque de estrelismo

Segundo informações o cantor Gusttavo Lima teria se recusado a atender fãs e imprensa durante um rodeio no interior de São Paulo. O renomado cantor causou polêmica durante o Rodeio de Cajamar, em São Paulo, na última sexta-feira (19/5).

Conhecido por sua simpatia, o cantor teria tido um ataque nos bastidores do evento, deixando fãs e a imprensa perplexos. Segundo informações o cantor estaria bastante incomodado com a proximidade do camarote da prefeitura local em relação ao palco.

Além disso, o sertanejo se recusou a atender a imprensa e os fãs, chegando até mesmo a ignorar uma moça que havia vencido uma promoção para conhecê-lo.