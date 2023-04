Gusttavo Lima e Edson e Hudson unem-se nos palcos

Depois de um 2022 turbulento, Gusttavo Lima parece estar caminhando para uma guinada favorável na carreira. A cantor foi agora convidado para fazer parte de um projeto especial da dupla Edson e Hudson. A dupla que estava em turnê internacional, anunciou a gravação de DVD em São Paulo para comemorar os 15 anos da faixa “Foi Deus”. A dupla anunciou que o novo projeto terá a participação de Gusttavo Lima, a gravação deve acontecer no dia 5 de maio.

“Estou honrado com esse convite! Edson e Hudson são meus ídolos! Me apoiam desde o começo da minha carreira e eu não poderia deixar de estar com eles neste momento tão especial! Não é segredo pra ninguém o quanto sou fã desses caras!”, falou Gusttavo Lima, após o comunicado postado no Instagram oficial da dupla sertaneja Edson e Hudson.

O Embaixador foi o primeiro convidado de uma série de outros artistas sertanejos que serão escalados para celebrar a mais de uma década de carreira musical de Edson e Hudson.