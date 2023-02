Gusttavo Lima estava sendo perseguido por bandidos

A Polícia Militar de Santa Catarina desmantelou uma quadrilha que segundo informações vinha se planejando para atentar contra o cantor e seus fãs. Segundo a PM a quadrilha é especializada em roubo de celulares, a ação aconteceu em conjunto com a polícia de Minas Gerais que prendeu os criminosos.

Gusttavo Lima é hoje dono do maior cachê sertanejo de 2023, além disso o cantor detém também uma das maiores fortunas da música sertaneja na atualidade. Dono de frigorífico, fazendas, e diversos imóveis pelo Brasil, o artista permanece com sua agenda de shows lotada, e ainda com vários eventos programados do Festival Buteco em 2023.

O cantor comemorou a ação policial e o sucesso nas rádios e aproveitou para curtir os últimos dias do Carnaval disfarçado em um bloco em Salvador.