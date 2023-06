Gusttavo Lima proíbe o uso do título "Embaixador" pela Festa do Peão de Barretos

A maior festa de peão do país foi pega de surpresa pelo cantor Gusttavo Lima. Os organizadores foram surpreendidos ao descobrir que não poderão mais utilizar o título de “Embaixador “.

Isso aconteceu após o cantor Gusttavo Lima registrar o título em seu nome, segundo informações a notícia está abalando as estruturas da maior festa do Peão. No entanto, é importante destacar que no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) existem dois pedidos de registros em nome de Gusttavo Lima. Esses processos foram publicados em janeiro de 2019.

A Festa do Peão de Barretos tem uma longa tradição de uso do termo “embaixador” ao longo dos anos, e possui evidências de seu uso em edições anteriores. No entanto, até o momento, a assessoria de imprensa da Associação Os Independentes, responsável pelo evento, ainda não se manifestou sobre o assunto.