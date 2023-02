Ivete Sangalo abre Carnaval de Salvador

O carnaval começou! E Ivete Sangalo deu um show na abertura oficial da festa em Slavador na quinta-feira, 16 de fevereiro. Com uma transmissão histórica ao vivo pela Globoplay, com flashes na programação aberta, a cantora se emocionou no circuito Barra-Ondina.

A baiana ainda aproveitou a ocasião para apresentar as cinco novas faixas de seu mais recente EP, que vão do samba reggae ao pagodão eletrônico. Destaque para “Cria da Ivete”, canção que celebra a alegria de quem está solteiro (a).

“A Rede Globo me convocou para a gente fazer isso juntos. Será uma transmissão inédita, até então, nenhuma outra emissora tinha feito uma transmissão da saída do trio fazendo o percurso. Nós teremos câmeras no trio, temos um equipamento de altíssima tecnologia para fazer essa transmissão em tempo real e com a qualidade e com o padrão Rede Globo”, contou Ivete à imprensa recentemente.

“Teremos portais com câmeras por todo o percurso fazendo a captação das imagens, e o áudio também será transmitido em alta tecnologia. Para quem vai estar em casa e não pode ir a Salvador, poder curtir um pouco do espírito dessa festa gigantesca”, explicou.