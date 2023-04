Jade Picon e André Lamoglia curtem festa juntos

A atriz Jade Picon e o ator André Lamoglia, foram assunto neste final de semana ao serem vistos juntos em uma festa no Rio de Janeiro. Os dois estavam na Festa Seu Vidal, na Zona Portuária do Rio. Os dois foram flagrados em clima de romance. Além dos dois, a festa contou ainda com um outro time de famosos, como Juliette e Ana Clara Lima, Yasmin Brunet, Victor Lamoglia, irmão de André, o ex-casal Jesus Luz e Carol Ramiro, e Francisco Vitti, irmão de Rafael Vitti, entre outros.

Segundo informações, os dois teriam se conhecido melhor no Rock in Rio, em setembro do ano passado, mas não se relacionaram na época.