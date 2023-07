Joelma passa mal em show e tem agenda paralisada

Já faz um tempo que a saúde de Joelma vem sendo notícia, por diversas vezes a cantora relatou ainda estar sofrendo com sequelas desde que foi diagnostica com COVID-19. Neste sábado a cantora precisou interromper um show, em comunica sua assessoria de imprensa informou que a artista vai adiar as próximas apresentações.

O comunicado reitera que a interrupção da agenda da artista é por orientação médica. “[Ela] seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão”, diz o informe.

Em novembro do ano passado, a cantora teve Covid-19 e precisou de uma breve pausa na agenda de shows na época. Na ocasião ela fez um vídeo e postou em seus stories para tranquilizar os fãs.