A viagem de Anitta, Juliette, Lexa, Bianca Andrade, Gabi Lopes, Vivi Wanderley e Juliano Floss, segue rendendo, mas agora quem virou notícia foi a ex-bbb Juliette, que perdeu o celular durante a viagem.

A musa usou as redes sociais para avisar os fãs do acontecido. “Gente, passando para avisar que perdi o meu celular, estamos tentando resolver aqui, mas por enquanto estou usando o celular do pessoal. Volto assim que possível!” Disse Ju.