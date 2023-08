Kauan, da dupla com Matheus, abandona palco durante show

Parece que o clima entre a dupla Matheus e Kauan não anda dos melhores, em recente apresentação realizava na cidade de Tabapuã, Kauan abandonou o palco causando um alvoroço entre os fãs que acompanhavam o show.

Visivelmente irritado, o cantor jogou seu microfone longe e saiu do palco. A ação abrupta e inesperada deixou o público em choque e bastante preocupado com a reação. Matheus, ainda tentou acalmar a situação pedindo desculpas ao público. Ele explicou que seu parceiro estava sofrendo de uma dor de barriga, o que levou à sua saída abrupta do palco. “Ó, o Kauanzinho sentiu uma dorzinha de barriga, né véio? O quê que ele comeu será? Comeu pastel? Ah, meu companheiro passou mal, como é que faz com ele? Vou ter que acabar o show sozinho com vocês que o outro correu… “, disse Matheus, tentando manter a situação leve.

Apesar de tentar contornar a situação, fãs presentes no show relataram um evidente desconforto entre a dupla desde que ambos subiram ao palco.