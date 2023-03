Klara Castanho fala na TV sobre a violência que sofreu no passado

Na noite do último sábado, a atriz Klara Castanho participou do programa “Altas Horas”, durante o programa a atriz falou sobre a violência sofrida no sofreu no passado.

“Meu coração está muito acelerado e é muito provável que, em algum momento, eu vá chorar. Quero te agradecer por esse espaço. Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que eu poderia, deveria e consigo falar. Eu sei que é um assunto latente, por ser a minha primeira vez publicamente, é o que as pessoas querem saber. É o que as pessoas estão em busca. Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família”, contou, aos prantos.

“Tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Tenho uma rede de apoio maravilhosa, uma equipe que me acolheu, me defendeu e me defende. Recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão. Tem uma coisa que eu quero deixar registrado, já que é a única coisa que ainda tentam usar contra mim. Eu denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na Justiça. E eu confio muito. Não só na Justiça daqui, mas em uma justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia, como eu podia, o que o meu psicológico podia aguentar e pode”, completou.

Klara ainda conversou com as outras convidadas do programa, a jornalista Sandra Annenberg, a cantora Roberta Miranda, a ministra dos Povos Indígenas do Brasil Sônia Guajajara e a ex-BBB Tina Calamba.