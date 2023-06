Lauana Prado anuncia o projeto "Raiz"

Lauana Prado é uma das principais vozes do sertanejo, com uma carreira solida e que só cresce, a cantora se prepara agora para um novo projeto. Batizado de “Raiz”, o novo projeto traz uma proposta inovadora, e com regravações de clássicos da música sertaneja.

O projeto “Raiz” não pretende ficar parado: o objetivo é rodar o país, apresentando regravações bem-posicionadas, com destaque para os pout-pourris de canções sempre inusitados e atrativos. A ideia é trazer um toque de festa para o público, proporcionando uma experiência única e lúdica ao lado da artista.

O repertório promete uma combinação variada de modão sertanejo, desde as canções mais românticas até as mais dançantes.