Lauana Prado faz história com o DVD "Raiz"

A cantora Lauana Prado vem se destacando no meio sertanejo, recentemente a cantora virou notícia com a gravação do DVD “Raiz”, que é uma verdadeira homenagem a música sertaneja. Em uma noite de muita diversão e música boa, a cantora cantou grandes clássicos do gênero.

Mas não é só isso, embora leve o nome “Raiz”, o projeto homenageou grandes nomes da música brasileira como, Caetano Veloso e Cássia Eller. Provando ser uma das maiores da atualidade, a cantora sustentou cerca de 5 horas de show esbanjando energia, sorrisos largos e interação com seu público.

Em entrevista Lauana contou um pouco do novo projeto:

“Cara, olha, tem muitos clássicos, uma interpretação muito pessoal, do meu jeito de de cantar e de fazer, tudo vai ser tocado ao vivo, não tem nada gravado. Essa é uma característica que a gente preserva muito nesse projeto, que é fazer tudo cem por cento orgânico e ao vivo, que é algo que é muito difícil você encontrar nos projetos por aí”, começou ela.

Quem aí está ansioso?