Luan Santana aposta no futurismo na nova turnê

Luan Santana se prepara para um dos maiores momentos da sua carreira. Com um dos maiores investimento, o novo DVD Luan City 2.0 do cantor sertanejo Luan Santana deve ser gravado ainda este mês no estádio do Mineirão. O cantor promete repetir o sucesso do primeiro DVD que teve faturamento milionário e rodou mais de 100 lugares do Brasil e do mundo.

Com cerca de R$10 milhões investidos na famosa Cidade Ficcional, Luan Santana aposta agora em um estilo futurista, que inclui muitas luzes e efeitos especiais, telões de LED, drones, hologramas gigantes e fogos de artifício. É estimado que 80 bailarinos verticais e 2.600 profissionais estejam envolvidos em toda a cenografia, para os mais de 60 mil pessoas esperadas.

“Fizemos isso para que todos possam ficar perto de mim em algum momento. Um estádio é algo grandioso e quero ter o prazer de estar próximo a todos os meus fãs. Minas Gerais é o estado que eu mais fiz show na vida e concretizar este projeto aqui é mais do que um sonho. Sou muito fã de ColdPlay e sempre sonhei em gravar algo em um estádio. Estou completando 16 anos de carreira e todo esse caminho que percorri foi para chegar aqui. Vai ser uma noite inesquecível”, disse Luan Santana, em uma coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (9).