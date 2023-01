Luan Santana tem conta no Twitter é hackeado

Na madrugada desta sexta-feira o cantor Luan Santana teve seu perfil no Twitter invadido por hackers, o invasor nem ao menos tentou esconder a invasão. Além de uma mensagem o invasor alterou o perfil do artista e colocou na descrição "cantor e masturbador".

Após receber algumas mensagens questionando a invasão no perfil de Luan, o hacker respondeu: "Pessoal perguntando o motivo de eu ter feito isso a essa hora. Horário que os assessores estão dormindo, óbvio". O invasor ainda pediu novamente para as fãs de Luan o seguirem no Discord e disse que sempre faz "zoeiras como essa". "Me sigam aí, queridos, direto eu faço zoeiras como essa aqui. Quem entrar e mandar o @ lá no chat eu dou follow aqui, mas vai com calma porque eu sou um só", escreveu.

O cantor ainda não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.