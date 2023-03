Luan Santana vira notícia com gravação de novo DVD

Celebrando 16 anos de carreira, o cantor Luan Santana investiu pesado na gravação de seu novo DVD. Após liberar as novas músicas o cantor deu vida a um de seus maiores projetos: o “Luan City 2.0“.

O novo trabalho do cantor gravado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a mega produção foi gravada no último sábado (18), que durou cerca de 4 horas. Segundo informações, Luan Santana investiu cerca de R$ 6 milhões para trazer uma experiência inesquecível para seu público.

“Me inspirei no Coldplay. E quando você pensa em Coldplay, você já vê eles no estádio com aquelas pulseiras luminosas. Eu sempre sonhei em gravar alguma coisa no estádio, e eu acho que esse é o momento certo pra fazer isso, porque eu estou completando 16 anos de carreira, desde que eu saí de lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, todo esse caminho que a gente percorreu foi para chegar em Belo Horizonte no dia 18, é essa sensação que eu tenho”, afirmou Luan em uma coletiva de imprensa que antecedeu o espetáculo.

A estrutura foi composta por outros 5 espaços temáticos que lembravam uma verdadeira cidade, e também chamaram atenção telões de LED, hologramas gigantes e fogos de artifício.