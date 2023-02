Luciana Gimenez volta a gravar

A apresentadora Luciana Gimenez voltou aos trabalhos após o acidente que sofreu recentemente. Na noite desta quarta-feira, 8 de novembro Luciana voltou aos estúdios acompanhada de uma equipe de profissionais. Luciana se recuperar de um grave acidente que sofreu em Aspen, nos Estados Unidos.

Mesmo com o auxílio de muletas e cadeira de rodas para distâncias mais longas, a modelo de 53 anos segue otimista com a recuperação e acompanhada de sua equipe.

Durante a noite, ela gravou o “SuperPop”, para ocasião a modelo escolheu um macacão branco com detalhes brilhantes. Luciana passou as primeiras semanas de sua recuperação em Nova York. Alguns paparazzi até clicaram a apresentadora pelas ruas da cidade ao lado do namorado, Renato Breia.