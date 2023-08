Luísa Sonza anuncia novo álbum 'Escândalo íntimo'

Dois anos após o lançamento de Doce 22 (2021), Luísa Sonza se preparada para a chegada de seu terceiro álbum, marcado para o dia 29 de agosto. Batizado como Escândalo íntimo, o novo trabalho traz músicas inéditas da cantora.

“Esse álbum é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo, a de mim comigo mesma. Pesadelos. Uma autoanálise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo. Que burrice a minha achar que alguém além de mim era culpado por tudo que fiz comigo!”, disse a cantora ao revelar a capa do novo trabalho.

Vale lembrar que a faixa ‘Campo de morango’, eleita o primeiro single do disco, chega ao mundo às 21h de hoje.