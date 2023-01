Durante uma entrevista no “Domingo Espetacular” a sertaneja Luíza contou que seu ex-empresário desviou cerca de R$ 2 milhões.

"O certo é certo, o errado é errado", começou. "Presta atenção no peso da palavra: judicial, justiça, processo. Você acha mesmo que eu queria estar preocupada com processo? A vida me entregou um pacote e falou: resolve. E eu resolvi", disse

Ela contou que isso aconteceu durante o período de luto que vivia pela perca do parceiro de dupla Maurílio.