Mc Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB23

Os participantes MC Guimê e Cara de Sapato estão fora do BBB23, os dois são acusados de assédio contra a participante mexicana Dania Mendez. Nas imagens analisadas, Guimê aparece apalpando as nádegas da mexicana, já o participante Cara de Sapato tentou beijar Dania Mendez, e mesmo após a negativa da mexicana, ele "rouba" um selinho.

O comunicado aconteceu na noite de ontem, antes da Prova do Líder. "Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante, e como todas as mulheres, merece respeito absoluto", começou o apresentador. "Mas, a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem, Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB".

Por nota, a Rede Globo informou que a decisão foi tomada após análise das imagens dos dois participantes durante a última festa do programa.