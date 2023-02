Munhoz e Mariano vencem processo contra fabricante de calçados

Mesmo estando sumidos das paradas de sucesso a dupla Munhoz e Mariano seguem com a carreira a todo vapor. A notícia dessa vez é que os amigos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acabaram de vencer uma batalha judicial de anos.

Segundo informações travavam uma batalha contra uma empresa fabricantes de calçados devido a um acordo mal resolvido entre eles. Em 2013, a dupla sertaneja concedeu direito para a empresa comercializar produtos com a marca “Munhoz & Mariano”, mas a briga começou após algumas desavenças a respeito dos royalties sobre o faturamento.

Em 2015, Munhoz e Mariano enviaram uma notificação extrajudicial para a empresa pedindo o cessamento da produção e comercialização dos produtos. A decisão do processo foi publicada pelo juiz Deni Luis Dalla Riva, da 6ª Vara Cível de Campo Grande, em janeiro deste ano, e condenou a empresa autuada a pagar royalties mínimos sobre a venda dos produtos com a marca da dupla. Dessa forma, Munhoz e Mariano deverão receber o valor mensal de R$ 20 mil, devidos no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015.