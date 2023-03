NX Zero retorna aos palcos na festa do BBB

Após 5 anos longe dos palcos a banda NX Zero estão de volta em uma turnê que celebra a carreira de sucesso do grupo. Marcada para o início de maio a tour “ Cedo ou Tarde” promete arrastar uma multidão de fãs da banda, mas os fãs terão um gostinho desse encontro, a banda se apresenta nesta sexta-feira na casa do BBB23.

Animado com a apresentação, Conrado Grandino, baixista do NX Zero, afirma que fazer um show no BBB é “uma oportunidade sensacional de amplificar a mensagem da ‘Tour Cedo ou Tarde’”. E acrescenta: “Queremos ver também quem da casa vai estar afiado, cantando todas as músicas, já que temos visto tocar bastante NX Zero por lá”.

Para o vocalista Di Ferrero, o reencontro do grupo após quase seis anos está sendo “leve e cheio de boas emoções”.