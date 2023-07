O que os fãs podem esperar do documentário sobre Marília Mendonça?

Mesmo após a sua trágica morte, o nome de Marília Mendonça ainda ecoa em todo o cenário musical do Brasil. A cantora que marcou a vida de várias pessoas com sua voz cheia de alma e letras profundas, vai ser eternizada através de um documentário ainda em produção.

Com o uso de figurinos originais, o documentário é um verdadeiro mergulho na jornada emocionante de Marília Mendonça, descobrindo a mulher por trás da música e os desafios que ela enfrentou em seu caminho para o estrelato. Além disso a material contará com entrevistas exclusivas, cenas de bastidores e momentos íntimos com a cantora e sua família.

O documentário é imperdível para quem quer entender a pessoa por trás da arte e deve chegar em breve as plataformas.