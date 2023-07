Paz entre irmãs? Simaria exalta sucesso de Simone Mendes

A separação de Simone e Simaria foi marcada por inúmeras polêmicas, mesmo longe dos holofotes deste então, Simaria ao que parece não deixou as brigas afetar a relação das duas. A cantora marcou presença no evento Best New Artist Showcase, e não poupou elogios ao sucesso de sua irmã, Simone Mendes.

“É motivo de grande alegria para mim, pois os compositores que antes escreviam para nós, como dupla, continuam a criar para ela. Portanto, o sucesso era inevitável. Esses artistas são incríveis. Desejo que ela continue a crescer e a trilhar seu próprio caminho. Isso também é minha vitória. Simone é minha irmã, meu sangue”, declarou Simaria.

Essa é a primeira vez que a cantora expressa seu carinho pela irmã desde o fim da dupla, que foi marcado por polêmicas.