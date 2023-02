Preta Gil cancela agenda de Carnaval

A cantora Preta Gil publicou na tarde de ontem um comunicado onde cancela toda a sua agenda de atividades no Carnaval 2023. Na nota Preta garante que vai se dedicar exclusivamente ao seu tratamento contra um câncer no intestino e a recuperação nos próximos meses.

"Amores, todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o Carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", escreveu Preta na legenda da postagem.