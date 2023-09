Projeto "Cabaré" está preste a chegar ao fim

O projeto “Cabará” foi durante muito tempo uma dos maiores e mais queridos projetos da música sertaneja. Inicialmente sob o de Leonardo e Eduardo Costa, a parceria conquistou multidões com muita irreverência, discos e DVD’s lançados, mas como nada é para sempre, as polêmicas fizeram com que a parceria e amizade dos astros chegasse ao fim.

Após o fim da parceria, a solução encontrada por Leonardo foi se juntas a dupla Bruno e Marrone e assim seguir com o projeto. Mas não demorou muito até novas polemicas surgirem, desde casos de humilhação no palco até o abuso de álcool.

Segundo informações o cantor Leonardo estaria se organizando para encerrar de vez o projeto que era referência de sucesso, mas que agora gira em torna a polemicas.