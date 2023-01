Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro

O relacionamento de Rafa Kalimann e José Loreto chegou ao fim. O termino foi confirmado pela assessoria da famosa nesta segunda-feira (16). O casal estava junto desde agosto do ano passado, no show de 80 anos de Caetano Veloso.

Em setembro, Rafa contou que tinha um crush no ator desde os tempos em que ele fazia Malhação. "Eu tietei ele em 2007, quando vim para São Paulo modelar. [...] Ele era um crush nacional. Fiquei solteira ano passado, o Zé tentou algumas vezes... mas eu não dei muita moral. E, aí, a gente se reencontrou no Domingão e, naquele momento, bateu de um jeito especial, foi além do físico", contou ela no canal de Matheus Mazzafera, revelando que eles tinham se reencontrado nos bastidores do Domingão com o Huck, no ano passado.