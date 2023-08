Segundo advogados Larissa Manoela não tinha conta bancária até 2022

A polêmica envolvendo Larissa Manoela e o país parece não ter fim, nesta quarta-feira (16) os advogados a atriz emitiram uma nota com novidades em relação ao seu patrimônio. Desde a entrevista dada ao “Fantástico” sobre sua relação com os pais, Silvana e Gilberto Elias Santos, no último domingo (13), a vida da atriz se tornou o foco das atenções.

Em nota, os advogados destacaram que todas as contas existentes eram geridas pelos pais Gilberto e Silvana.

A seguir, leia a nota completa na íntegra:

Continue Lendo...

“De todos os 11 imóveis adquiridos por meio do trabalho de Larissa Manoela, apenas um deles estava em seu nome. Um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro. O restante, estava no nome de empresas ou foram colocados diretamente no nome de seus pais. O imóvel que era de sua propriedade foi vendido para, junto com um empréstimo, a atriz adquirir uma casa. Larissa está pagando essa residência. A atriz também conseguiu ter a posse do seu carro, que estava no nome de uma das empresas. Vale ressaltar que, em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela própria atriz e que está exclusivamente no nome dela.