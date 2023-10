Show "Amigos" pode substituir especial de Roberto Carlos

Fenômeno nos anos 90, o show “Amigos” já é um velho conhecido dos amantes de música sertaneja. O encontro de amigos, ganhou um novo folego em 2019 com a turnê “Amigos 20 anos – A História Continua”, o show acabou ganhando um especial de fim de ano na emissora, o que garantiu a liderança absoluta de audiência.

Segundo informações a decisão de trocar um especial pelo outro já estaria quase certa entre os executivos da emissora carioca.

Vale lembrara que no dia 2 de dezembro, no Alianz Park em São Paulo, acontece mais uma edição do show “Amigos” e a gravação do especial de fim de ano da Globo. A busca de ingressos para o que promete ser a última apresentação da temporada foi tão grande, que os organizadores anunciaram um show extra.