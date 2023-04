Show de Amado Batista vira alvo de investigação

O cantor Amado Batista está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público do Acre, segundo informações a investigação tem como alvo um show do cantor sertanejo Amado Batista no interior do estado com cachê de R$ 310 mil

A informação veio à tona após um decreto, publicado no Diário Oficial na sexta-feira (14), informando que Amado Batista será contratado por R$ 310 mil para celebrar o 31º aniversário do município, que está agendado para o dia 27 de julho.

Segundo informações o município, que possui cerca de 20 mil habitantes e enfrenta deficiências nas áreas de saúde e educação. É necessário esclarecer os gastos de recursos públicos com a contratação do artista.