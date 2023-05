Simone Mendes acumula recordes na carreira

Simone Mendes é um sucesso, a carreira solo da cantora avança de maneira impressionante após o fim da dupla com Simaria. Após o fim da dupla com a irmã Simaria, envolto em polêmicas e discussões, Simone vem surpreendendo o público ao solidificar sua presença na indústria da música e garantir remunerações surpreendentes.

Com a música “Erro Gostoso”, a cantora deslumbrou as paradas do Spotify Brasil, onde se mantém firme no top 10, alcançando atualmente a sexta posição com aproximadamente 700 mil reproduções diárias. O single, lançado em janeiro e integrante do DVD “Cintilante”, sinaliza um novo capítulo na carreira de Simone Mendes.