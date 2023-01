Simone Mendes estreia EP Cintilante

Os fãs de Simone Mendes já podem comemorar, depois de um longo período de polêmicas desde que se separou da irmã Simaria. Simone finalmente estreou seu novo EP, que da início a uma nova fase em sua vida artística.

Em entrevista a sertaneja já adiantou. “Minha voz continua brilhando, mas em outro tom”

“Eu sempre cantei muito alto, o tom lá em cima, era uma [Luciano] Pavarotti do sertanejo (risos). Aí o Eduardo [Pepato, produtor musical que trabalhou com Marília Mendonça] baixou o tom de todas as minhas músicas, estou cantando em outra região. Mas claro que é um estilo em que eu me sinto confortável”, contou a sertaneja

Além da voz, Simone também passou por uma mudança (sutil) no visual. “Eu precisava vir com uma nova imagem para o meu público, mas sem mexer demais para não assustar. Porque os fãs já estão acostumados com aquela Simone engraçada, simples, que é do povo. Então mexi no cabelo, mas só um pouquinho na cor, não foi nada radical.