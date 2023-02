Velório de Glória Maria será reservado a amigos próximos e familiares

A morte da jornalista Glória Maria pegou muita gente de surpresa, em meios a muita tristeza, fãs, amigos e colegas de trabalho prestaram suas ultimas homenagens para essa grande mulher. O velório da jornalista será acontecerá de forma íntima, reservada à família e amigos próximos.

A informação foi confirmada na tarde de ontem quinta (2). A jornalista faleceu e no hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio, onde estava internada para tratar complicações de um câncer. Ela deixa duas filhas, Maria, de 15, e Laura, de 14.

Gloria lutava contra o câncer desde 2019 quando foi diagnosticada. O câncer no pulmão foi tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, também com êxito inicialmente. No último ano a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento, mas infelizmente sem sucesso.