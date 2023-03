Virginia Fonseca é detonada por cobrar valor alto em suposta base hidratante

A esposa do cantor Zé Felipe, acabou virando assunto durante o final de semana, tudo isso por que lançou uma nova linha de maquiagens que tem dado o que falar. Internautas estão questionando o fato do anuncio dizer que a base é hidratante, mas a realidade é outra.

Outro questionamento é o preço, R$ 199,99, segunda a dona da base o valor é justo por ser um produto de qualidade internacional.

“Eu pensei que iam parar, mas ainda não pararam. Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam: ‘você pode ser o que quiser’ tentam me diminuir por eu lançar um produto com a mesma qualidade dos importados. ‘Virginia tá achando que é Kylie e Rihanna. Porque elas podem e eu não? Então vamos lá… não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto?”, iniciou ela por meio de seu perfil no Instagram.

“Eu admiro muito essas mulheres e sim, me inspiro nelas. Vou lançar meus produtos com qualidade de importados sim e segue o baile. Eu utilizo todos os meus produtos e vou lançar o que eu gosto de usar”, prosseguiu Virginia. Ela alegou que sua nova linha não é somente uma maquiagem, mas uma “dermomake”, com potencial de cuidar da pele.

Virginia Fonseca já teria faturado mais de R$ 1,5 milhão com os produtos vendidos.