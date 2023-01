Virgínia Fonseca faz tatuagem para Zé Felipe

Neste final de semana a influenciadora Virgínia Fonseca, acabou se tornando assunto nas redes, isso por que a loira compartilhou nas redes a homenagem que fez para o marido Zé Felipe. Virginia tatuou o nome do cantor em um local inusitado.

“Tatuei Zé no pescoço. Josephino tatuou Vi”, disse ela nos stories do Instagram. A homenagem da famoso dividiu as opiniões nas redes sociais e teve gente que criticou Virginia pela atitude.

“Que coragem hein Virgínia! Tem que ter coragem”, disse uma seguidora. “Eu acho desnecessário isso! Precisa tatuar para mostrar que ama mesmo?”, comentou outra. “Que coisa ridícula e cafona gente”, opinou uma terceira.

E você o que acha disso tudo?