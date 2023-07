Wesley Safadão grava DVD "WS Bahamas"

O cantor Wesley Safadão segue dando passos rumo a carreira internacional, desta vez o cantor realizou a gravação de seu segundo DVD, o “WS Bahamas”, para esse projeto o cantor escolheu um cenário paradisíaco e convidou diversos artistas para fazer parte deste projeto.

Além disso, o que mais chamou a atenção foi a estrutura, que trouxe todo o glamour prometido pelo projeto. Na paleta de cores, foram escolhidos tons que se harmonizava com as águas cristalinas ao redor. Mas após a gravação, Wesley Safadão estendeu sua apresentação por mais uma hora, animando ainda mais o público presente.

Mas o cantor fez questão de expressar sua satisfação em proporcionar uma experiência além do esperado; “Eu costumo dizer que é preciso fazer mais do que o combinado, porque o combinado todo mundo faz. Eu até me estendi alguns minutos além do previsto. Foi lindo ver a galera cantando e participando de mais uma realização na minha vida “.