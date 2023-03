Xuxa faz megashow em navio

Xuxa está celebrando 60 anos, a maioria deles foram em frente às câmeras, para comemorar seus 60 anos, a loira preparou uma super agenda de eventos para revisitar os melhores momentos de sua carreira.

Na noite do último domingo, 26 de março, a apresentadora fez um show para as mais de 4 mil pessoas embarcadas no “Navio da Xuxa”. Entre os convidados estava Sasha Meneghel e João Figueiredo, em um dos camarotes curtindo a apresentação.

Além do casal outros influenciadores também marcaram presença, a rainha começou a apresentação como se esperava: em sua nave. “Lua de Cristal” abriu a apresentação, para já deixar o público com as emoções à flor da pele.