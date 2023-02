Zé Neto diz que quer pedir perdão à Anitta

Zé Neto ganhou o posto de um dos sertanejos mais polêmicos da atualidade. O cantor enfrentou grandes problemas após uma série de declarações preconceituosas, machistas e homofóbicas, contra Anitta.

“Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente tá bem ou não”, detonou na época.

Após as declarações Zé Neto colocou também outros sertanejos no olho do furacão. Dezenas de shows acabaram sendo cancelados por conta das declarações.

Segundo fontes próximas ao artista ele vem sofrendo prejuízos milionários por causa de cancelamento de shows. Em busca de reverter essa situação, o cantor demonstrou estar disposto a pedir perdão para Anitta.

“É uma grande pessoa, uma grande artista, internacional, tem muita potência e muito poder. Não é nem por causa disso, mas queria meu coração livre e em paz. E vamos chegar ao momento de ter uma conversa só eu e ela. Sou um cara que, por incrível que pareça, odeio polêmicas. Não sou esse cara. Sou um cara firme. Todo mundo tem seu espaço e precisa ser respeitado”, disse Zé Neto.